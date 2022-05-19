Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи выберут лучшее оформление магазинов, торговых центров и кафе ко Дню Победы

Араз Салехов
Город
Москвичи выберут лучшее оформление магазинов, торговых центров и кафе ко Дню Победы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» объявили о начале сразу пяти голосований, в ходе которых участники выберут победителей конкурса на лучшее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг ко Дню Победы. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Нарядные фасады, украшающие улицы нашего города, создают москвичам праздничное настроение, а для предприятий сферы торговли и услуг это отличная возможность привлечь к своей работе внимание горожан. В голосовании могут участвовать пользователи проекта «Активный гражданин», имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Голосование пройдет в период с 19 до 30 мая. В общей сложности в конкурсе будет 15 призеров: по три в каждой из пяти номинаций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о начале голосования за лучший детский рисунок конкурса «Наследие моего района» в проекте «Активный гражданин». Поддержку данному мероприятию оказывает Департамента культурного наследия Москвы. В период с 16 февраля по 25 апреля юные москвичи отправляли на суд жюри рисунки с любимыми местами своего района.

Активный гражданин Электронное голосование Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте