Москвичи выберут лучшее оформление магазинов, торговых центров и кафе ко Дню Победы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» объявили о начале сразу пяти голосований, в ходе которых участники выберут победителей конкурса на лучшее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг ко Дню Победы. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Нарядные фасады, украшающие улицы нашего города, создают москвичам праздничное настроение, а для предприятий сферы торговли и услуг это отличная возможность привлечь к своей работе внимание горожан. В голосовании могут участвовать пользователи проекта «Активный гражданин», имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Голосование пройдет в период с 19 до 30 мая. В общей сложности в конкурсе будет 15 призеров: по три в каждой из пяти номинаций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о начале голосования за лучший детский рисунок конкурса «Наследие моего района» в проекте «Активный гражданин». Поддержку данному мероприятию оказывает Департамента культурного наследия Москвы. В период с 16 февраля по 25 апреля юные москвичи отправляли на суд жюри рисунки с любимыми местами своего района.