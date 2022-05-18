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Голосование за лучший детский рисунок стартовало в «Активном гражданине»

Александр Афонин
Город
Голосование за лучший детский рисунок стартовало в «Активном гражданине»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучший детский рисунок конкурса «Наследие моего района». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 18 мая.

— Участники проекта «Активный гражданин» не впервые выбирают победителей в конкурсе детского рисунка. В начале года пользователи голосовали за лучшую тематическую работу к 23 Февраля. Своим мнением тогда поделились более 130 тысяч человек, — рассказал руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Конкурс проводится при поддержке департамента культурного наследия. В период с 16 февраля по 25 апреля юные москвичи отправляли на суд жюри рисунки с любимыми местами своего района.

Участники проекта проголосуют за понравившиеся работы в четырех номинациях. Победителей конкурса будет определять профессиональное жюри. Лауреатов наградят в начале июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги голосования в «Активном гражданине» по выбору названий для станций метро. Тогда жители столицы выбрали названия для 15 новых точек на Бирюлевской, Троицкой, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линиях.

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