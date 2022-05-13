Собянин подвел итоги голосования в «Активном гражданине» по выбору названий для станций метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 13 мая, подвел итоги голосования в «Активном гражданине» по выбору названий для станций метро.

— В ходе голосования в «Активном гражданине», которое проводилось этой весной, москвичи выбрали названия для 15 новых станций метро на Бирюлевской, Троицкой, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линиях, — сказал он.

Благодаря участию жителей столицы в городе появятся три станции строящейся Троицкой линии — «Кедро­вая», «Ватутинки» и «Тюленевская», а на Сокольнической линии откроется новая конечная станция «Потапово». Также на будущей Бирюлевской линии появятся станции «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».

Помимо этого, для станций строящейся Рублево-Архангельской линии москвичи подобрали названия «Звенигородская», «Серебряный бор» и «Липовая роща». В Печатниках появится станция Люблинско-Дмитровской линии «Южный порт». На Арбатско-Покровской ветке новая конечная станция будет называться «Гольяново».

Собянин отметил, что активное участие москвичей помогает сформировать уникальный облик Москвы.

Всего в голосовании приняли участие около 10 миллионов жителей столицы. Таким образом тематический опрос стал самым крупным за всю историю «Активного гражданина».

30 марта в рамках проекта «Активный гражданин» стартовал второй этап голосования по поводу выбора названий для 15 станций столичного метро, а также 13 улиц и бульваров. Участникам голосования предстояло выбрать наиболее понравившиеся варианты из тех, что предложили горожане на первом этапе голосования.