Мнение москвичей учтут при составлении программы акции «День без турникетов»

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Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали новые экскурсии познавательной акции «День без турникетов». Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В голосовании приняли участие более 150 тысяч человек. Каждый мог выбрать пять из десяти предложенных отраслей. Результаты учтут в дальнейшем при составлении программы акции «День без турникетов», — сказала представитель мэрии.

В общей сложности все варианты ответов набрали более 368,5 тысячи голосов. Самой популярной сферой оказалась «Электроника и информационные технологии», в которую входят такие направления, как производство компьютеров, гейм-дизайн и VR-технологии — эта отрасль получила 50 423 голоса.

На втором месте — направление «Искусство», которое набрало 46 131 голос. Оно предполагает посещение галерей, аукционных домов, выставок, музыкальных и прочих творческих центров.

Третье место поделили варианты «Архитектура» и «Комфортный город» с результатом в 43 484 и 43 235 голосов. Интересующимся архитектурой предлагается ближе познакомиться с проектированием, реставрацией и архитектурным дизайном, а ко второй области относятся, например, гостиничный и ресторанный бизнес, общественные пространства, транспортная инфраструктура и строительное дело.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении акции «День без турникетов» в столице. Он отметил, что все желающие смогут побывать на самых разных площадках — на фабриках, в крупных компаниях, творческих студиях — и узнать, как производят товары.