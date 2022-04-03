Собянин рассказал о проведении в Москве акции «День без турникетов»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве провели первый в году «День без турникетов». Проект вернулся в офлайн-формат. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

— «День без турникетов» — это возможность побывать на самых разных площадках: на фабриках, в крупных компаниях, творческих студиях. Узнать, как производят товары, возможно, выбрать будущую профессию, — сказал он.

Мэр Москвы отметил, что для предприятий это возможность привлечь на работу сотрудников или найти спонсоров, обменяться опытом.

Участие в акции приняли детские технопарки «Московский транспорт» и «Косыгин-парк». Юных гостей знакомили с VR- и AR-технологиями и основами промышленного дизайна. Постоянные участники компания SuperJob и «Карфидов Лаб» дали мастер-классы по поиску работы и показали гостям процессы лазерной резки и механообработки.

За два дня проведения акции прошло более 300 экскурсий. В этом году запланированы еще три акции, пишет Собянин в Telegram-канале.

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