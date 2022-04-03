Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин рассказал о проведении в Москве акции «День без турникетов»

Александр Афонин

Город
Собянин рассказал о проведении в Москве акции «День без турникетов»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве провели первый в году «День без турникетов». Проект вернулся в офлайн-формат. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

— «День без турникетов» — это возможность побывать на самых разных площадках: на фабриках, в крупных компаниях, творческих студиях. Узнать, как производят товары, возможно, выбрать будущую профессию, — сказал он.

Мэр Москвы отметил, что для предприятий это возможность привлечь на работу сотрудников или найти спонсоров, обменяться опытом.

Участие в акции приняли детские технопарки «Московский транспорт» и «Косыгин-парк». Юных гостей знакомили с VR- и AR-технологиями и основами промышленного дизайна. Постоянные участники компания SuperJob и «Карфидов Лаб» дали мастер-классы по поиску работы и показали гостям процессы лазерной резки и механообработки.

За два дня проведения акции прошло более 300 экскурсий. В этом году запланированы еще три акции, пишет Собянин в Telegram-канале.

5 апреля столичным школьникам расскажут о защите персональных данных.

Читайте также:
День без турникетов Сергей Собянин предпринимательство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Все мнения
О проекте