Московским школьникам расскажут о защите персональных данных

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

К вебинару, который состоится 5 апреля в 14:00, смогут присоединиться и взрослые. На вебинаре «КиберКлуба» Московского центра «Патриот.Спорт» тренер Академии Касперского, преподаватель и автор образовательных курсов Марина Тюленева расскажет о защите персональных данных и их безопасной передаче в сети, а также о связи криптографии и математики, видах шифров и том, как их используют в реальной жизни. Чтобы присоединиться к онлайн-встрече, нужно зарегистрироваться.

— Мы передаем и получаем информацию в интернете каждый день — оплачиваем покупки, проходим авторизацию на сайтах. Чтобы конфиденциальную информацию не смог прочитать злоумышленник, ее шифруют с помощью криптографии — науки, которая насчитывает несколько тысяч лет. Именно это позволяет нам сегодня защищать личные данные и обеспечивает безопасную передачу сообщений в сети, — отметила эксперт.

Отдельной темой разговора станут возможности восстановления персональных данных после атаки мошенников, и обсуждение того, могут ли современные мессенджеры делиться ключами шифрования. В конце вебинара участники смогут задать спикерам интересующие вопросы.

Образовательный проект «КиберКлуб» Московского центра «Патриот.Спорт» создан для тех, кто интересуется киберспортом, инновационными достижениями независимо от возраста и специальности. В его рамках проходят киберспортивные турниры, мастер-классы, квизы, конкурсы и круглые столы. Принять участие в работе клуба могут все желающие: педагоги, школьники, студенты, родители. Все мероприятия клуба анонсируются на сайте.