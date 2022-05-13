Рубрика «Большая викторина» появилась в «Активном гражданине»

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» появилась новая рубрика «Большая викторина». В ней два раза в месяц будут проводиться конкурсы. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— «Большая викторина» — специальный проект в «Активном гражданине», который, мы надеемся, станет одним из любимых у москвичей. В этом году запланировано 16 викторин, все они о Москве и о том, как «активные граждане» помогают меняться нашему городу, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он добавил, что первая викторина приурочена ко дню рождения московского метро. Участникам проекта предстоит ответить на восемь вопросов, которые посвящены новым станциям Большой кольцевой линии метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 мая в «Активном гражданине» началось голосование, посвященное 150-летию Государственного исторического музея. Участники проекта решат, какой экспонат достоин представлять богатство и разнообразие музейных коллекций в юбилейный год.