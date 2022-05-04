«Активные граждане» выберут экспонат к юбилею главного исторического музея страны

Фото: ГКУ «Новые технологии управления»

В «Активном гражданине» началось голосование, посвященное 150-летию Государственного исторического музея. Участники проекта решат, какой экспонат достоин представлять богатство и разнообразие музейных коллекций в юбилейный год.

На голосование вынесено шесть уникальных раритетов из закрытых фондов крупнейшего национального музея России. Среди них — золотая монета времен Ивана Грозного, стакан авторства мастера Александра Вершинина, кокошник XVIII века, грамота императора Николая I, сундук-подголовок XVII века, портрет цесаревича Александра Николаевича. Эти экспонаты никогда ранее не выставлялись в музее. Выбранный большинством голосов предмет на месяц переместится в основную музейную экспозицию.

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— Государственный исторический музей, расположенный в сердце Москвы, на Красной площади, стал главным хранителем самых значимых страниц тысячелетней истории России. У пользователей «Активного гражданина» есть уникальный шанс самим определить экспонат, который будет представлять Исторический музей в знаменательный юбилейный год. Принять участие в голосовании сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале mos.ru, — рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин».

«Активный гражданин» уникальная площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития. С начала работы проекта москвичи приняли участие более чем в пяти тысячах голосований и принято более 185 миллион мнений. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе.

— За минувшие полтора века Исторический музей сыграл огромную роль в изучении истории нашей страны и сохранении богатейшего культурного наследия. И в год 150-летия музея мы рады сотрудничеству с проектом «Активный гражданин», который оказал музею поддержку, не просто рассказывая об уникальных предметах, хранящихся в фондах, но и предоставил подписчикам возможность выбора юбилейного экспоната, — рассказал о сотрудничестве директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Один из вариантов в голосовании — «Золотой в пять угорских» царя Ивана Васильевича Грозного — самая крупная из дошедших до нас золотых русских монет XV–XVI веков. Одновременно это и самая древняя из таких монет крупного достоинства. Уникальная монета до XIX века находилась в собрании князя С.В. Долгорукова.

Экспонатом, который будет представлять Исторический музей в юбилейный год, может стать стакан, изготовленный Александром Петровичем Вершининым, главным мастером Никольско-Петровского завода Бахметьевых. В 1807 году Вершинин получил за свои работы золотые часы от императора Александра I. Загадочные произведения мастера сохранились всего в нескольких экземплярах. Между прозрачными стенками стаканов Александра Вершинина находятся пейзажные и орнаментальные композиции из соломки, мха, травинок и раскрашенной бумаги.

Еще один вариант в голосовании «Активного гражданина» — кокошник первой половины XVIII века. Это экспонат из собрания русских традиционных головных уборов Исторического музея, одной из лучших коллекций в стране. Лицевая часть кокошника украшена жемчугом, перламутровыми плашками и цветными стеклами. Его высота — 31 см.

Шанс стать экспонатом, достойным представить музей, есть и у грамоты с автографом Николая I. Документ удостоверяет, что государь пожаловал Сергею Семеновичу Уварову графское достоинство и герб. Министр народного просвещения Уваров был отцом одного из основателей Исторического музея. На посту министра он добивался, чтобы народное просвещение развивалось «в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности». Эта знаменитая триада стала девизом графского герба Уваровых.

Участники проекта «Активный гражданин» могут отдать свой голос одному из самых ранних датированных северных расписных сундуков музея. На дубовом сундуке-подголовке 1688 года изображена композиция «Древо жизни». На внутренней поверхности крышки сундука видна надпись «подъголовокъ никиты савиновича потапова». Этот экспонат Историческому музею передал в дар художник, театральный критик, врач С.С. Голоушев в 1892 году.

Портрет цесаревича Александра Николаевича, выполненный на серебре в технике черневой гравюры — еще один экспонат, представленный в голосовании. Медальон, на котором изображен Государь Наследник был приурочен к двадцатилетию цесаревича и десятилетней годовщине его шефства полка. Блестяще выполненный портрет стал одной из лучших работ выдающегося мастера серебряного и черневого дела из Вологды Сакердона Скрипицына. Медальон относят к 1837–1838 годам.

Перечисленные экспонаты можно будет увидеть на выставке в Государственном историческом музее с 4 мая. Ее специально подготовили для того, чтобы активные граждане и все желающие ознакомились с предметами «вживую». Все экспонаты будут снабжены этикетками с информацией о конкурсе. А предмет, победивший в голосовании, переместится в основную экспозицию музея и будет выставляться там в течение месяца.