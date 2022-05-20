В Кремле поддержали идею о создании площади Защитников Донбасса у посольства США

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают идею назвать территорию у американского посольства в Москве площадью Защитников Донбасса. Об этом он сказал в пятницу, 20 мая.

— Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо, — цитирует Пескова РИА Новости.

Депутаты Мосгордумы от партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва» направили в правительство столицы предложение назвать безымянную территорию в Пресненском районе города в честь защитников Донбасса. Информация об этом появилась на сайте МГД в среду, 18 мая. Кроме того, депутаты предложили присвоить адрес на площади Защитников Донбасса Посольству Соединенных Штатов в России.

Председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, глава постоянного депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме Елена Николаева добавила, что Пресненский район издавна хранит память о героических подвигах отечественных воинов, а защитники Донбасса, отдающие свои жизни в борьбе против нацизма, заслуживают того, чтобы их имена увековечили.