Загрутдинов рассказал о ходе строительства кластера «Ломоносов» в научной долине МГУ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство специального кластера «Ломоносов» научной долины Московского государственного университета (МГУ) завершено более чем на 70 процентов. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— На финишной прямой — устройство фасада и кровли, идет отделка внутренних помещений. Это будет современная площадка в центре Москвы с особым правовым статусом, налоговым режимом и передовой научно-технологической базой, — рассказал он.

На территории 10-этажного здания общей площадью 65 тысяч квадратных метров специалисты обустроят офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, сервисные компании. Все работы планируется завершить в 2022 году.

Также стало известно, что территория Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана будет реконструирована. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты ведут работы по ремонту исторических зданий, а также построят новые — под научные исследования и студенческие общежития.