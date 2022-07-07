Загрутдинов: В Чертанове ввели физкультурный комплекс с бассейном

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Чертановская улица, 45А Карта всех событий

В столичном районе Чертаново завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 7 июля.

— В настоящее время на строящемся объекте завершены все работы, получено разрешение на ввод. Название «Волна» было выбрано голосованием на портале «Активный гражданин». Светло-голубое и белое решение фасада придает зданию объем и легкость, архитектурную «фишку» объекта уже оценили жители района, — рассказал он.

Общая площадь четырехэтажного комплекса составляет более 3,7 тысячи квадратных метров. Специалисты построили здесь бассейн для оздоровительного плавания с ванной, блок раздевалок, буфет для занимающихся, помещения медицинского назначения, а также административные помещения. ФОК будет принимать посетителей круглый год.

Также ФОК с бассейном построят в Бутырском районе города. Он станет частью программы создания качественной городской среды. В ее рамках москвичей обеспечивают всеми необходимыми социальными, спортивными и культурными объектами.