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Каждая фраза торжественной речи должна быть продумана

Рената Лебедева
Общество
Каждая фраза торжественной речи должна быть продумана
Главный специалист Шипиловского отдела ЗАГС города Москвы Евгения Кубаева / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

8 июля День семьи, любви и верности. В честь этого праздника «Вечерняя Москва» поговорила с главным специалистом Шипиловского отдела ЗАГС Евгенией Кубаевой и узнала, как проходит рабочий день человека, который чувствует себя причастным к созданию новой семьи.

Евгения Кубаева работает в Шипиловском отделе ЗАГС уже пять лет, поэтому отлично знает, как сделать так, чтобы брачная церемония запомнилась молодоженам на всю жизнь. В своей трудовой практике она прошла большой путь от специалиста первой категории до главного специалиста. Недавно Евгения победила в профессиональном конкурсе «Московские мастера» как лучший сотрудник органов ЗАГС. По ее словам, в работе очень важно правильно настроиться с самого утра, чтобы дарить людям радость.

— Я просыпаюсь в семь утра и стараюсь сразу активно начать день — занимаюсь зарядкой. Благо летом такая возможность есть, потому что сын на каникулах и его не надо провожать в школу, — рассказывает Евгения.

Главный специалист живет в пяти минутах от своей работы, поэтому приходит туда пешком. Однако перед работой ей очень важно продумать свой образ — ведь впереди торжественная регистрация молодоженов, поэтому нужно выглядеть ярко и празднично.

— Иногда добраться до работы помогает самокат. На нем — еще быстрее и веселее. До первой пары, пока есть время, стараюсь подготовиться: продумываю торжественную речь, планирую день. Очень важно, чтобы все гости нашего ЗАГСа чувствовали, что каждая церемония буквально проходит через меня. Поэтому речь надо читать с особой интонацией, — добавляет Евгения Кубаева.

Лето — самый «горячий» сезон регистрации браков. В Шипиловском ЗАГСе ежедневно можно встретить большое количество женихов и невест. Каждый день сюда приходит около 30 пар, поэтому работы хватает.

— Многие пары выбрали День семьи, любви и верности для регистрации брака. Часть нашего коллектива проведет этот праздничный день на выездной площадке — специальном речном трамвайчике. Церемонии на воде выглядят очень красиво и необычно, — рассказывает специалист.

Кстати, к своему коллективу женщина относится с особой теплотой. Когда она только пришла в ЗАГС, то очень часто общалась с коллегами, которые обменивались с ней опытом и помогали быстро научиться.

На церемонии может случиться всякое. Все, разумеется, находятся в праздничном волнении, которое у людей проявляется по-разному. Например, жених может в шутку сказать «нет». В таких ситуациях ведущая должна не растеряться, переспросить еще раз и, в зависимости от ответа, либо остановить, либо продолжить церемонию.

— Эта работа стала важным этапом в моей жизни. Я видела, как строилось здание этого ЗАГСа. Уже тогда пришло осознание, что нужно менять профессию и идти туда. Мне кажется, здесь могут работать только те, кто готов делиться своей искренностью с окружающими и ежедневно совершенствоваться. Ведь в нашей работе мы сводим судьбы людей! Поэтому каждую пару важно чувствовать индивидуально, — отметила главный специалист.

Несмотря на высокую загруженность на работе, Евгения Михайловна всегда находит время для активных занятий спортом и на свое любимое хобби — изготовление ювелирных украшений для близких людей.

ДОСЬЕ

Евгения Михайловна Кубаева родилась 22 июля 1985 года. В 2006 году окончила Московский институт национальных и региональных отношений по специальности «государственное и муниципальное управление». В Шипиловский отдел ЗАГС она пришла на работу в 2017 году на должность специалиста первой категории.

Чуть позже заняла должность главного специалиста Шипиловского отдела ЗАГС. Евгения Михайловна регулярно участвует в профессиональных конкурсах.

Замужем, воспитывает сына. Занимается спортом: зимой катается на лыжах. Любимыми местами в Москве считает Красную площадь, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова и театр «Сатирикон».

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