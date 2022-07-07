Звезда «Крестного отца» Джеймс Каан умер на 83-м году жизни

Кадр из фильма Крестный отец 1972 года

Актер Джеймс Каан, сыгравший одну из главных ролей в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» 1972 года, умер на 83-м году жизни. Об этом в четверг, 7 июля, сообщается в социальных сетях актера.

— С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля, — передает сообщение РИА Новости.

Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из Германии. Его дебют на большом экране состоялся в 1963 году в романтической комедии Билли Уайлдера «Нежная Ирма».

Однако всемирную известность Каан приобрел после съемок в оскароносном фильме Френсиса Форда Копполы «Крестный отец». Актер сыграл старшего сына дона мафии Вито Корлеоне — Сантино «Сонни» Корлеоне. За эту роль Джеймс Каан был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус», однако ни одну из них не получил.

Помимо «Крестного отца» актер запомнился зрителям по таким фильмам, как «Люди дождя» (1969), «Игрок» (1974) и «Вор» (1981). Последней работой Каана в кино стала комедийная драма Майкла Лембека 2021 года «Дрянные старушки».