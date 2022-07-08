Андрей Бочкарев: Эстакада с Алтуфьевского шоссе на МКАД построена на треть

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Работы по строительству эстакады — съезда с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД при движении из центра выполнены на 35 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 8 июля.

— Строители уже смонтировали металлическое пролетное строение, в настоящее время ведутся подготовительные работы для опускания пролета на проектное положение. На пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе построят и реконструируют 5,4 километра дорог, — отметил он.

Заммэра также добавил, что специалисты уже реконструировали правую сторону Алтуфьевского путепровода при движении в область. Также продолжаются установка опор и пролетного строения путепровода через МКАД, устройство постоянных съездов и инженерных коммуникаций.

В свою очередь руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что на прилегающей территории обустроят 3,97 гектара газона, высадят 85 деревьев и более тысячи кустарников, а движение на эстакаде будет проходить по двум полосам в одном направлении.

1 июля мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новым эстакадам, связывающим Калужское шоссе с поселком Коммунарка в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы.