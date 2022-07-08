Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В народном календаре 9 июля — Давид Солунский, Давид Земляничник, Тихвинская икона Божией Матери, Тихвинская ягодница. В этот день отправлялись в лес по ягоды. Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери (1383) и вспоминает преподобного Давида Солунского — греческого святого, жившего в V веке.

В этот день не стоит просить денег взаймы, их вернуть не удастся. Но если деньги нужны очень срочно, то нужно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.

В этот день нельзя топтать землянику, кричать и обижать домашних животных, неосторожно обращаться с огнем.

Нельзя ссориться и выяснять отношения.

Беременным не стоит выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, будут тяжелые роды.

Женщинам нельзя умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей.

Приметы погоды:

Если на Давида Земляничника выпал дождь, то весь сентябрь мокрым будет.

Если в этот день хорошая погода, то на протяжении семи недель будет тепло и солнечно.

Полевые цветы сильнее обычного пахнут — к дождю.

В радуге преобладает желтый цвет — к ясной погоде.

В этот день пчелы впервые вылетают за медовым сбором.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно просить денег взаймы 9 июля

Именины отмечают: Тихон, Георгий, Давид, Денис, Иван, Петр, Павел.