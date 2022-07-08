Загрутдинов сообщил о завершении строительства монолитных конструкций здания учебного корпуса в Некрасовке

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 17-й квартал Карта всех событий

Специалисты завершают строительство монолитных монолитных конструкций здания учебного корпуса в 17 квартале Некрасовки. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов

– В настоящее время производятся отделочные работы, монтаж и наладка лифтов. Ведется благоустройство территории, — отметил он.

Так, корпус рассчитан на 350 учеников старших классов. В нем обустроили универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотеку с медиатекой и спортзал с раздевалками и душевыми. Кроме того на территории строится большая школа на 1150 мест и два детских сада – на 275 и 300 мест, которые будут находиться рядом со зданиями школы и учебного корпуса.

Заммэра также добавил, что на территории школы появятся игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, а также специальные спортплощадки для прыжков в длину, занятий гимнастикой.

Также стало известно о реставрации Детской школы искусств имени М. А. Балакирева на юго-востоке Москвы. Так, согласно проекту, в здании проведут работы по внутренней отделке. Кроме того, специалисты займутся наружным ремонтом и благоустройством территории.