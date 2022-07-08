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Алексей Немерюк объявил о начале работы ярмарки краснодарских товаропроизводителей

Василиса Чернявская 
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Алексей Немерюк объявил о начале работы ярмарки краснодарских товаропроизводителей
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Улица перерва Карта всех событий

В пятницу, 8 июля, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объявил о начале работы ярмарки краснодарских товаропроизводителей. Площадка вместимостью 20 торговых мест, выполненная в стиле «Замок», расположилась на улице Перерва. Она обеспечена всем необходимым торговым и холодильным оборудованием.

— Аграрии из южного региона представили разнообразную сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, — рассказал он. — На прилавках можно найти продукцию региональных производителей Новокубанского, Брюховецкого, Красноармейского, Белоглинского и других районов Краснодарского края. Переработка сырья ведется преимущественно на предприятиях Усть-Лабинского района с использованием технологий, позволяющих получить продукцию высокого экологического стандарта.

На ярмарке посетители уже приобретают свежее мясо, мясные полуфабрикаты, деликатесы, колбасы, кондитерские изделия, сыры, сухофрукты, масло растительное, семечки, чай, мед, овощи, фрукты, консервацию, крупы, хлебобулочные изделия. Привезли фермеры в Москву и последнюю новинку — молочную продукцию с легкоусвояемым белком — бета-казеином.

Посетители могут попробовать продукцию, на прилавках организована дегустация. Привлечь внимание москвичей призвана и организованная в эту пятницу концертная программа. На ярмарке можно послушать выступление фолк-группы «Диковина», детям подарят воздушные шарики, а развлекать гостей будут аниматоры в кубанских костюмах. Также для гостей организованы кубанские народные игры с розыгрышем подарков. Победители получат набор продуктов кубанских производителей.

Ярмарка работает со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов, понедельник — санитарный день.

— Краснодарская ярмарка – одна из пяти межрегиональных ярмарок, где представлены товаропроизводители одного региона, — напомнил Алексей Немерюк. — В городе есть площадки, где можно купить товаропроизводителей Московской и Воронежской области, республик Карелия и Дагестан. Межрегиональные ярмарки работают на Бескудниковском бульваре, улицах Святоозерская, Домодедовская и Железнодорожная.

Алексей Немерюк фермерские ярмарки Москва
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