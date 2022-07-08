Более 560 бесхозяйных объектов оформлены в собственность Москвы

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Город с начала года оформил в собственность более 560 бесхозяйных объектов, среди которых есть здания и элементы инженерной инфраструктуры. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город ведет системную работу по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных объектов — имущества, у которого нет владельца, либо он неизвестен или отказался от своих прав. С начала 2022 года столица приняла права на 567 объектов недвижимости площадью свыше 160 тысяч квадратных метров, среди них 364 сооружения инженерной инфраструктуры и 203 здания, — пояснил он на официальном сайте.

Гаман добавил, что заброшенные сооружения, которые разрушались и представляли угрозу безопасности жителей города, теперь вовлекут в хозяйственный оборот: их будет можно продавать, сдавать в аренду и использовать для городских нужд. Что касается объектов инженерной инфраструктуры, их передадут ресурсоснабжающим организациям и станут обслуживать должным образом.

Всего за первую половину текущего года в суд поданы заявления о признании права собственности города на 1005 объектов, общая площадь которых превышает 385 тысяч квадратных метров.

10 мая стало известно об оформлении в городскую собственность более 100 заброшенных объектов.