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Кинолог рассказал о производстве кормов для животных в России

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог рассказал о производстве кормов для животных в России
Фото: Pexels

В России можно выпускать качественные корма для животных, однако сразу заменить иностранных производителей не получится. Данная продукция должна проходить длительную проверку. Об этом рассказал в интервью президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

— Проблема только в том, что корма нельзя начать делать быстро. Они должны проходить анализ, большие биохимические лабораторные исследования, практические исследования. Должны кормиться группы животных, чтобы точно было понятно, что эти корма хорошие: собаки должны быть здоровыми, с хорошей шерстью, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

По его словам, подобные исследования занимают от двух до четырех месяцев.

Он добавил, что испытания потребуются для каждого из видов корма. Необходимо организовать производство разных кормов: для щенков, для юниоров, для взрослых собак и для пожилых. И по размеру — для мелких пород, средних и крупных пород.

Кинолог добавил, что многие отечественные компании уже работают в этом направлении.

В качестве защиты собаки от клещей можно использовать специальный комбинезон или жилетку, обработанные соответствующим раствором. Об этом в среду, 8 июня, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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