Гастроэнтеролог объяснил, как определить непереносимость глютена в домашних условиях

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Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, как выявить непереносимость глютена в домашних условиях.

Он посоветовал съесть тарелку манной каши и пронаблюдать за своим состоянием, а на следующий день съесть кусок торта и тоже посмотреть, как на него реагирует организм. Эти ощущения надо сравнить и определить, что по симптомам больше похоже на непереносимость глютена.

— После этого нужно взять и сознательно оказаться от глютена и посмотреть, как вы себя чувствуете. Почти все люди с целиакией, или непереносимостью глютена, имеют диарею. Если стул после отказа нормализовался, то у пациента, скорее всего, есть непереносимость. Также к симптомам относятся вздутие, газообразование и резкая потеря веса вплоть до дистрофии. Также возникает остеопороз, потому что организм ничего полезного из пищи не усваивает, — рассказал врач в новом выпуске на YouTube-канале «Говорят что».

Доктор рассказал, что целиакия может передаваться по наследству и чаще всего, ее диагностируют в возрасте семи лет, но бывают случаи, когда заболевание определяют уже во взрослом возрасте. Это вторичная целиакция, которая появляется по целому ряду причин. Самые частые из них — воспаление в кишечнике, пищевое отравление или паразиты.

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