Врач Эдигер рассказал, как правильно пить жидкости в жару

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Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер напомнил о необходимости потреблять как можно больше жидкости в жару. Он отметил, что многие россияне не знают правил питья.

Он посоветовал воздержаться от употребления ледяных, сладких газированных напитков с различными вкусовыми добавками.

— Идеальный вариант — разбавленный сок, где одна часть сока и три части воды. Доза на среднестатистического джентльмена — два литра минимум. Пить нужно небольшими порциями, и раз в 10–15 минут вы должны получать кубиков 25–30–50 этой воды и ни в коем случае не устраивать себе переполнение желудка. Тогда у вас будет в хорошем состоянии свертываемость крови и общее состояние плазмы крови и капиллярное кровообращение, — отметил Эдигер в комментарии Общественной службе новостей.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве», стоит ли переплачивать или можно пить водопроводную воду. По его словам, бутилированная и вода из-под крана отвечают одинаковым стандартам качества.