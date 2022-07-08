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Число участников ДТП на шоссе Энтузиастов возросло до семи машин

Антон Махов
Происшествия
Число участников ДТП на шоссе Энтузиастов возросло до семи машин
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 54 Карта всех событий

Число участников ДТП на шоссе Энтузиастов возросло до семи машин. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 14:30 по местному времени на шоссе Энтузиастов в районе 54-го дома. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Скания», двигаясь от МКАД в сторону центра, не успел среагировать и совершил столкновение с шестью автомобилями, водители которых ожидали разрешающего сигнала светофора.

Число участников ДТП на шоссе Энтузиастов возросло до семи машин Фото: Госавтоинспекция Москвы

По словам шофера грузовика, он не справился с управлением автомобиля из-за того, что был ослеплен солнцем.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Также 8 июля девять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы. Авария произошла на 38-м километре внешней стороны МКАД, а причиной стал отрыв колеса у одного из автомобилей.

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