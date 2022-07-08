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Премьер Эстонии Каллас заявила о решении уйти в отставку

Георгий Соланович
В мире
Премьер Эстонии Каллас заявила о решении уйти в отставку
Фото: depositphotos

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в пятницу, 8 июля, сообщила, что уходит в отставку.

— Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства, — заявила Каллас.

Она добавила, что члены эстонской партии «Отечество» хотят как можно скорее сформировать новое правительство, передает РБК.

Каллас известна миру своей антироссийской политикой. Так, 12 июня она обратилась к западным соратникам с призывом не допустить преждевременного мирного соглашения между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что западные страны должны быть осторожны с преждевременными призывами к прекращению огня, а речи о продолжении деловых отношений с Россией не должно идти в принципе.

Каллас в этом ключе добавила, что западным государствам не стоит опасаться ухудшения отношений с Россией и даже полного их разрыва. По ее словам, «газ может быть дорогим, но свобода бесценна».

6 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала премьер-министра Эстонии кровожадной, так как та призывала к поставкам оружия на Украину.

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