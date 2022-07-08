«Одноклассники»: Треть пользователей Рунета меняют аватар при знакомстве в соцсетях

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Около 33 процентов пользователей Рунета меняют аватарки при знакомстве в социальных сетях. Об этом говорит исследование соцсети «Одноклассники».

Ко Дню семьи, любви и верности социальная сеть совместно с исследовательским центром ResearchMe провела опрос среди пользователей Рунета о том, как они познакомились со своими спутниками и спутницами и доверяют ли они друг другу. В исследовании приняли участие 1022 человека старше 18 лет.

Примерно треть пользователей Рунета меняют аватарку, когда активно знакомятся в соцсетях. При этом они стараются подобрать более привлекательную фотографию. Известно, что 42 процента не меняют главное фото профиля, а 25 процентов опрошенных ответили, что сейчас находятся в отношениях и никого не ищут.

При этом более половины респондентов полагают, что День семьи, любви и верности — отличный повод напомнить второй половине о своих чувствах, 42 процента рассказали, что не отмечают этот праздник, а 7 процентов никогда о нем не слышали.

По данным исследований «Одноклассников», 41 процент респондентов знакомятся через соцсети. Это на 11 процентов больше прошлогоднего показателя в аналогичном исследовании. В этом году 20 процентов респондентов ответили, что искали знакомства через социальные сети и раньше. В свою очередь 39 процентов заявили, что никогда ни с кем не знакомились онлайн.

Также недавно «Одноклассники» представили новый формат видеоподарков со звездами.