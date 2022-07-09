Spiegel: Штайнмайер в жесткой форме потребовал извинений от Зеленского за отмену визита

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал объяснений от украинского коллеги Владимира Зеленского в связи с отменой его визита в Киев. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в обеих столицах.

— Официально позже объявили, что обмен мнениями был «очень важен» для президентов. Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера, — говорится в сообщении.

В СМИ уточнили, что глава Украины пытался сгладить углы, выражая сожаление из-за отмены визита. Зеленский в свою очередь предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Однако эта дата оказалась неудобной для немецкого лидера.

В конечном итоге стороны разрешили данный конфликт, сменив тему для разговора. Тем не менее, сотрудники аппарата немецкого лидера подчеркнули, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева, сообщает РИА Новости.

12 апреля украинский лидер отказался принять президента ФРГ из-за его тесных связей с Россией. Так, Штайнмайер планировал посетить Киев 13 апреля, однако Зеленский не захотел принимать его. Причиной такого отношения послужила тесная связь Штайнмайера с Россией и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.