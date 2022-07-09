Народный календарь. Как не упустить свою любовь 10 июля
В народном календаре 10 июля – Самсонов день, Самсон Сеночный, Самсон-сеногной. По приметам, если в этот день дождь, то до бабьего лета будет дождливо. Православная церковь 10 июля вспоминает Сампсона Странноприимца.
Существует в этот день особый ритуал ухода из гостей: выйти от них необходимо с кем-то — не одному. Если ослушаться этого совета предков, ближайшее время можно провести в одиночестве.
Запрещено в этот день оставлять дверь нараспашку, особенно в доме, где есть незамужняя девушка. Считается, что в противном случае она долго не найдет себе супруга.
Неудача с противоположным полом ждет и того, кто в этот день будет долго возиться с тестом. Стоит выбирать простые рецепты, иначе отношения буду запутанными.
Приметы погоды:
Если на Самсона дождь, то идти ему до самого Бабьего лета.
Радуга поперек реки — к ясной погоде.
Пчелы стали злые — к засухе.
Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями — к непогоде.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Юрий.