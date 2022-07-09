Народный календарь. Как не упустить свою любовь 10 июля

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В народном календаре 10 июля – Самсонов день, Самсон Сеночный, Самсон-сеногной. По приметам, если в этот день дождь, то до бабьего лета будет дождливо. Православная церковь 10 июля вспоминает Сампсона Странноприимца.

Существует в этот день особый ритуал ухода из гостей: выйти от них необходимо с кем-то — не одному. Если ослушаться этого совета предков, ближайшее время можно провести в одиночестве.

Запрещено в этот день оставлять дверь нараспашку, особенно в доме, где есть незамужняя девушка. Считается, что в противном случае она долго не найдет себе супруга.

Неудача с противоположным полом ждет и того, кто в этот день будет долго возиться с тестом. Стоит выбирать простые рецепты, иначе отношения буду запутанными.

Приметы погоды:

Если на Самсона дождь, то идти ему до самого Бабьего лета.

Радуга поперек реки — к ясной погоде.

Пчелы стали злые — к засухе.

Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями — к непогоде.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно просить денег взаймы 9 июля

Именины отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Юрий.