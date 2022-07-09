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Комплекс коллекторов «Химки» модернизировали

Георгий Соланович
Город
Комплекс коллекторов «Химки» модернизировали
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Специалисты завершили работы по модернизации слаботочных систем комплекса коллекторов «Химки». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 9 июля.

— Кроме продления срока службы эксплуатации подземного сооружения, перед нами стояла и другая не менее важная задача — не нарушить комфорт жителей и привычный ритм жизни района. Благодаря подземному расположению коллекторного хозяйства весь комплекс ремонтных работ был проведен без разрытия грунта и перекрытия транспортных магистралей, — подчеркнул генеральный директор АО «Москоллектор» Олег Панкратов.

По его словам, специалисты заменили технологическое оборудование систем охранно-пожарной сигнализации, диспетчерского управления и автоматического контроля метана. При этом все использованное для модернизации оборудование было произведено в России.

На официальном сайте мэра Москвы резюмировали, что обновление инженерных сооружений позволит проработать им еще несколько десятков лет.

2 июля сообщалось, что специалисты завершили капитальный ремонт участка внутриквартального коллектора «Теплый Стан».

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