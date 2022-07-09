Какой будет погода в Москве на следующей неделе

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В ближайшие дни температура в Москве станет более комфортной. Однако при этом в столице сохранится вероятность дождей и сильного ветра, рассказал «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, погода в столице будет постепенно возвращаться к июльским нормам. В ближайшие дни возможны дожди и грозы.

— Если одной фразой охарактеризовать погоду следующей недели, то это возвращение к истокам, к норме. Воскресенье и понедельник будут достаточно жаркими: опять плюс 30 градусов. И каждый день — грозы. Побольше — в воскресенье, чуть-чуть поменьше — в понедельник. Но все равно вероятность гроз сохраняется, — пояснил Шувалов.

Метеоролог отметил, что начиная со вторника, 12 июля, в столицу придет похолодание. В середине недели дневные температуры установятся на уровне плюс 25 градусов, а к концу — столбики термометров опустятся и вовсе до плюс 22–23 градусов. Дожди в этот период возможны, однако не очень интенсивные, уточнил специалист.

Он подчеркнул, что при обильных осадках ожидается усиление ветра.

— Сейчас тот ветер, который повалил деревья, был связан с грозами и дождевой облачностью. На этой неделе ветер тоже будет усиливаться только при сильных ливнях и грозах, — предупредил Шувалов.

По предположениям эксперта, есть вероятность, что в дальнейшем июль будет более спокойным — без жары, ливней и других катаклизмов. Однако пока положить это «ощущение» в основу прогноза нельзя, заключил специалист.