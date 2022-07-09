«Зрелище гарантировано»: эксперты дали прогноз по матчу «Спартак» — «Зенит» за Суперкубок

Фото: Официальный сайт футбольного клуба Спартак

В субботу, 9 июля, на арене в Санкт-Петербурге пройдет матч за Суперкубок России по футболу. На поле встретятся московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Своим мнением о том, какой будет игра и каких результатов могут добиться команды, в беседе с «Вечерней Москвой» поделились спортивные эксперты.

Шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник отметил, что выбрать фаворита матча достаточно сложно:

— Трудно сказать, кто фаворит, даже учитывая, что «Зенит» вроде как дома играет. И учитывая подоплеку всей этой истории с назначением матча в Петербурге, как «Спартак» болезненно на это отреагировал. Понятно, что настрой «Спартака» будет бешеный. Для «Зенита» это, может быть, не столь принципиально, но в любом случае это игра за трофей, при большом стечении болельщиков игра, которая вызывает интерес по своей афише, — рассказал эксперт.

Шпитальник подчеркнул, что важно учитывать, в какой форме находятся игроки, а также ситуацию внутри команд:

— «Зенит» мы видели в матчах предсезонного «Кубка», «Спартак» — пока не видели, тем более, у «Спартака» новый главный тренер, и это тоже будет очень интересно посмотреть, каков «Спартак» при испанском специалисте. Не очень понятно, в какой футбол они будут играть и насколько этот футбол будет отличаться от того, который был при Ваноли. Интриг очень много, — это весьма увлекательно. Зрелище в любом случае гарантировано, несмотря на то что это старт сезона и команды пока не в оптимальном состоянии.

По словам собеседника «ВМ», шансы на победу предпочтительнее у «Зенита» как у хозяина поля и более слаженной команды:

— У них особых изменений не произошло в межсезонье, в отличие от «Спартака». Я имею в виду, в тренерском штабе, прежде всего, потому что от тренера очень много зависит. «Спартак» пока осваивает философию Абаскаля, поэтому трудно понять, чего ожидать от «Спартака». «Зенит» на данный момент, как мне кажется, более цельный.

Он также подчеркнул, что по настрою обе команды готовы к сражению:

— Поскольку настрой высокий, в том числе у «Спартака», по известным причинам, то щадить себя никто не будет. Да, не хочется получить в начале сезона травму, тем более, в матче, в котором спортивная составляющая — не главная. Хотя и разыгрывается трофей, понятно, что хочется преуспеть и вступить в сезон в хорошем настроении, но будет обидно, если кто-то получит травму: весь сезон впереди и вся основная повестка чемпионата только зарождается. Но я уверен, что жалеть себя никто не будет: этого не поймут ни тренеры, ни болельщики. В любом случае, я уверен, что команды будут биться, — отметил спортивный эксперт.

Шпитальник добавил, что, по его мнению, в целом футболисты обеих команд не до конца готовы к сезону.

— Все-таки «Суперкубок» — это больше выставочный матч: команды еще находятся в процессе сборов и тренировок. Понятно, что никто не на пике формы, но, учитывая историю противостояния «Зенита» и «Спартака», стоит ожидать в хорошем смысле битвы, интересного футбола, — заключил он.

По мнению бывшего футболиста ЦСКА, футбольного эксперта Дмитрия Галямина, процентов на 90 фаворит — «Зенит».

— Потому что у них состав посильнее и они на неделю раньше начали проходить предсезонные сборы. Понятно, что с таким составом они обязаны при прочих равных выиграть. Самое главное — чтобы без травм все обошлись. Две недели тренировочных занятий для «Спартака» — мало для серьезной игры. Обычно, когда организм не готов у футболиста, могут быть различные травмы, — пояснил Галямин.

Эксперт также рассказал, с каким счетом могут сыграть команды.

— Не думаю, что там какая-то разница будет. Разрыв будет минимальный. Все ждут интересной игры, и она в итоге однозначно такой будет, — добавил экс-футболист ЦСКА.