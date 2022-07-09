Семенович призналась, что ежегодно ложится в клинику на неделю для детокса

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Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Певица и актриса Анна Семенович рассказала на лектории «Здоровой Москвы» «ЗОЖ или кутеж» в амфитеатре парка «Зарядье», что после ухода из группы «Блестящие» она поняла, что подорвала свое здоровье.

— У меня постоянно шла кровь из носа, было низкое давление и ужасная усталость. В какой-то момент я проснулась и поняла, что нужно полностью изменить свою жизнь, — сказала артистка.

С тех пор Семенович каждый год в августе на три дня ложится в клинику, чтобы пройти полное обследование. Из-за проблем с желудком ей приходится особенно тщательно следить за питанием и временами жестко себя ограничивать.

Она также ежегодно ложится в клинику на неделю для прохождения курса детоксикации. Кроме того, Семенович призналась, что уже давно бросила курить ради сохранения здоровья и красоты, также она решила на полтора месяца полностью отказаться от спиртного.

С момента начала работы павильонов «Здоровая Москва» в 2022 году жители столицы сдали более 630 тысяч анализов.

Отмечается, что из них более 230 тысяч — это определение уровня глюкозы и холестерина экспресс-методом. Кроме того, в базовый перечень исследований также входят анализы крови и проверка наличия антител после перенесенного коронавируса.