Ударил ножом, задушил и спрятал: что известно об убийстве беременной девушки под Нижним Новгородом

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5 июля под Нижним Новгородом была убита 21-летняя беременная девушка. В убийстве сознался ее бывший возлюбленный. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях случившегося.

По версии следствия, убийство произошло 5 июля около 16:00 в Кстовском районе Нижегородской области. Преступник сначала нанес 21-летней девушке несколько ударов ножом, а потом задушил ее. Тело погибшей мужчина спрятал в кустах и скрылся с места преступления.

Как сообщает РЕН ТВ, 34-летнего подозреваемого задержали 8 июля. Мужчина вел автомобиль в капюшоне, что насторожило сотрудников ДПС, которые остановили машину. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека и сообщили о задержанном коллегам. В отделении полиции преступник сознался в содеянном и позднее сам показал следователям, где спрятал труп.

Телеграм-канал «112» сообщает, что, по словам подозреваемого, между ним и погибшей были отношения. При этом убийца был женат на другой. Он утверждает, что не знал о беременности убитой возлюбленной. Девушка же захотела расстаться с ним, но мужчина не хотел ее отпускать. Когда он увидел ее с другим, то отвез девушку в лесополосу около деревни Зелецино и там убил.

По словам дяди погибшей, ее бывший возлюбленный заранее спланировал преступление. Тетя убитой сообщила, что она была беременна именно от него. При этом жена убийцы не знала о наличии у того любовницы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.