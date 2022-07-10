Власти Калининградской области сообщили о возможном запуске морских круизов в регионе

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Власти Калининградской области намерены рассмотреть вопрос о запуске и развитии круизных маршрутов между регионом и Ленинградской областью. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

— Пока это очень сложно просчитываемая история, потому что 30 или 40 часов по воде — достаточно долгий путь, и это дорогая история сейчас, — сказал он.

Министр добавил, что власти начали рассмотрение данного вопроса. Говоря о цене билетов, он отметил, что она должна составить около 15 тысяч рублей. Однако авиакомпания «Аэрофлот» делает скидки на билеты, и их стоимость составляет две–четыре тысячи рублей.

По его словам, вопрос вряд ли будет решен в этом году. Вероятнее всего, наиболее детальное рассмотрение начнется лишь в 2023 году. Однако запуск круизных маршрутов уже обсуждался с представителями Ленинградской области и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

25 июня россиянам рассказали о преимуществах отдыха в Калининграде. Сюда ежегодно приезжают любители разных видов туризма из многих регионов страны.