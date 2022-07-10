Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФОК с двумя бассейнами возведут в районе Гольяново

Александр Афонин
Город
ФОК с двумя бассейнами возведут в районе Гольяново
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

В столичном районе Гольяново специалисты возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 10 июля.

— К работам по возведению здания ФОКа планируется приступить в начале следующего года. В настоящее время ведется разработка проектной документации, — сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров. Комплекс оборудуют двумя бассейнами для взрослых и детей. Их длина составит 25 и 10 метров соответственно. Кроме того, специалисты оборудуют тренажерный зал, буфет, административные и технические помещения.

Для отделки фасадов здания будут использоваться алюминиевые панели. Сам архитектурный облик планируется создать с перекликанием со стилем советского модернизма, передает официальный сайт мэра Москвы.

Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Чертаново завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Общая площадь четырехэтажного ФОКа составила более 3,7 тысячи квадратных метров.

ФОК Район Гольяново Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте