ФОК с двумя бассейнами возведут в районе Гольяново
В столичном районе Гольяново специалисты возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 10 июля.
— К работам по возведению здания ФОКа планируется приступить в начале следующего года. В настоящее время ведется разработка проектной документации, — сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров. Комплекс оборудуют двумя бассейнами для взрослых и детей. Их длина составит 25 и 10 метров соответственно. Кроме того, специалисты оборудуют тренажерный зал, буфет, административные и технические помещения.
Для отделки фасадов здания будут использоваться алюминиевые панели. Сам архитектурный облик планируется создать с перекликанием со стилем советского модернизма, передает официальный сайт мэра Москвы.
Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Чертаново завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Общая площадь четырехэтажного ФОКа составила более 3,7 тысячи квадратных метров.