ФОК с двумя бассейнами возведут в районе Гольяново

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

В столичном районе Гольяново специалисты возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 10 июля.

— К работам по возведению здания ФОКа планируется приступить в начале следующего года. В настоящее время ведется разработка проектной документации, — сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров. Комплекс оборудуют двумя бассейнами для взрослых и детей. Их длина составит 25 и 10 метров соответственно. Кроме того, специалисты оборудуют тренажерный зал, буфет, административные и технические помещения.

Для отделки фасадов здания будут использоваться алюминиевые панели. Сам архитектурный облик планируется создать с перекликанием со стилем советского модернизма, передает официальный сайт мэра Москвы.

Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Чертаново завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Общая площадь четырехэтажного ФОКа составила более 3,7 тысячи квадратных метров.