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«Это же ребенок»: Дайнеко рассказала, почему не раскрывает имя дочери

Александр Афонин
Общество
«Это же ребенок»: Дайнеко рассказала, почему не раскрывает имя дочери
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Певица Виктория Дайнеко родила дочь в 2015 году. Однако поклонники так и не знают имени ребенка артистки. Исполнительница призналась, что опасается за жизнь дочери после огласки имени.

— Это же ребенок. И когда ты ребенка хочешь оберегать, ты его хочешь оберегать от всего, даже от сумасшедших, которые могут пойти к какой-нибудь бабке. Поэтому я даже не хочу давать возможности для этого, — сказала она в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Дайнеко рассказала, что находила после рождения дочери в своем почтовом ящике сожженные церковные свечи. По ее словам, она не слишком суеверный человек. Однако певица верит, что раскрытие имени может навредить ребенку.

В конце июня российская актриса Лиза Арзамасова опубликовала видеоролик, в котором показала своего подросшего сына Льва. На кадрах можно увидеть, как мальчик в синем комбинезоне и кепке сидит на столе и машет на камеру рукой.

Имена Дети Виктория Дайнеко
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