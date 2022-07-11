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На супругов в Хабаровском крае упал потолок в ДК в День семьи, любви и верности

Юлия Курганова
Происшествия
На супругов в Хабаровском крае упал потолок в ДК в День семьи, любви и верности
Фото: depositphotos

Потолок обрушился на головы пожилым супругам в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Инцидент случился в воскресенье вечером. В ДК поселка Хор района имени Лазо праздновали День семьи, любви и верности. Приглашенные на мероприятие были семьи для вручение знака «За супружеское долголетие», которые прожили в браке 50 лет.

На пожилую семейную пару обрушился потолок. Супругов доставили в больницу с диагнозами гематома, ушиб — у женщины, рассечение кожи головы — у мужчины. Их осмотрели, наложили швы и отправили домой.

В настоящее время прокуратура проводит проверку исполнения законодательства органом местного самоуправления, в ходе которой будет дана оценка содержанию муниципального имущества.

14 июня подвесной потолок обрушился в бизнес-центре на востоке Москвы. По предварительным данным, один человек пострадал: у него диагностирован ушиб головы.

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