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Парк «Кусково» оборудуют памп-треком и скейт-парком

Александр Афонин
Город
Парк «Кусково» оборудуют памп-треком и скейт-парком
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В парке «Кусково», в рамках работ по реабилитации, начали обустройство памп-трека и скейт-парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 11 июля.

— На данный момент обустроили дренажную систему для обоих спортивных объектов. Для памп-трека подготовили основание и ведем подготовительные работы перед отсыпкой траекторий, поверх которых уложим асфальт. С помощью послойно утрамбованных песка и щебня уже смоделировали элементы скейт-парка и завершаем подготовку перед его бетонированием, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Отмечается, что объекты появятся на территориях старой площадки и пустыря. Памп-трек будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. Его площадь составит 2,7 тысячи квадратных метров. Скейт-парк выполнят как полноценный тренировочный центр экстремальных видов спорта. Его общая площадь достигнет 1830 квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 июня сообщалось, что специалисты приступили к реконструкции стадиона «Фрезер» в парке «Кусково». На данный момент специалисты демонтировали старые элементы стадиона.

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