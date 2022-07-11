Народный календарь. Что нужно съесть 12 июля, чтобы стать богатым на целый год

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В народном календаре 12 июля — Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Петровские гуляния, праздник солнца, играние солнца, навозница. Православная церковь 12 июля совершает празднество апостолов Петра и Павла.

В этот день женщины готовили блюда из рыбы. В народе говорили о том, что рыба на праздничном столе 12 июля является гарантией мира и счастья в доме. В этот день также готовили так называемый молодой борщ, в нем присутствовали все ингредиенты нового урожая — свекла, капуста и помидоры. Борщ должен быть с молодым петушком. Эта традиция гарантирует богатую, обеспеченную жизнь в течение года.

Нельзя в день Петра и Павла шить, вязать или вышивать. В период праздничного события запрещается играть свадьбы.

Нельзя в этот священный день, выходя из дома, смотреть по сторонам, говорят, что это плохая примета, так счастье из дома уйдет. Когда покидаете жилище — смотрите прямо, так вы будете идти навстречу счастью.

Ранним утром в этот день верующие отправлялись в храм на службу, перед этим люди умывались водами из трех источников. Говорят, что это предоставит людям защиту в течение года.

Наши предки старались исповедоваться в этот день, тем самым, они завершали Петровский пост. Очень важно очистить не только тело, но и свою душу.

Еще одна традиция этого дня — катание на качелях. Согласно древним сказаниям, если в этот момент кто-то засмеется, то он будет счастливым. Если заплакать во время катания на качелях — будешь меньше жить.

Приметы погоды:

На Петров день ясно — год будет хорошим.

Если дождь льет, то ещё сорок дней будет ненастье.

На Петров день и кукушка подавится ватрушкой (с этого дня певчие птицы перестают петь).

Если кукушка перестала куковать до Петрова дня — зима будет ранней, а если после — осень затяжной.

С нижних ветвей берез опадают желтые листья — к скорому листопаду.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно съесть 12 июля, чтобы стать богатым на целый год

Именины отмечают: Рем, Павел, Петр.