«Основной источник доходов — это муж»: Юлия Ковальчук рассказала о финансах семьи

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как обстоят дела с финансами в ее семье.

Она сказала, что сейчас основные средства в семью приносит ее супруг, певец и музыкант Алексей Чумаков.

— Главный источник доходов в нашей семье — это муж. И слава богу! У нас в этом году будет 15 лет совместной жизни, и он планомерно выстраивал модель нашей семьи с самого начала. Я зарабатываю прилично, но Леша даже не знает об этом. Что я зарабатываю, то я трачу на творчество, подарки близким, на помощь родителям, но он туда не влезает. Ему так нравится, он в этом смысле правильный, восточный мужчина, и я это с удовольствием уже принимаю, — рассказала Ковальчук в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Основной источник доходов певицы — это концерты, проведение корпоративов, участие в телепроектах и реклама. Ковальчук подчеркнула, что первые 2–3 года у нее в семье была «буквально война», в ходе которой они выясняли, кто круче — она или Алексей, однако со временем она приняла другую модель поведения и отдала бразды правления, в том числе и финансового, в руки мужа. При этом его банковская карта всегда находится у Юлии.

Алексей Чумаков рассказал о своем отношении к изменам в парах. Он считает, что его женщина должна быть привлекательной не только для него, но и для всех окружающих мужчин.