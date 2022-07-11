Полиция задержала нелегальных мигрантов в Балашихе

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Россия, Московская область, Балашиха Карта всех событий

Полицейские обнаружили нелегальных мигрантов, которые незаконно проживали и работали в швейном цеху в Балашихе. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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В ходе рейда по информационным учетным базам проверили 25 уроженцев республик ближнего зарубежья. Во время рейда они находились на территории фабрики.

— В отношении мигрантов составлено 18 административных протоколов по статье 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», по статье 19.27 «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета» и по статье 20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — пояснила она.

Также она рассказала, что каждый нарушитель заплатит штраф в пять тысяч рублей с последующей депортацией.

Сейчас пять мигрантов находятся в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенный в Егорьевске.

В конце июня генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказ о проведении в стране проверок так называемых резиновых квартир. Количество махинаций связанных с ними существенно возросло в последнее время.

В столице нашли уже 70 подобных квартир. В них на площади в несколько квадратных сантиметров зарегистрированы десятки тысяч человек.

Десятки миллионов рублей уходят на пособия таким мошенникам ежемесячно.