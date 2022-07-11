Российский аналог SWIFT подготовили к тестированию в банках

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Пилотную версию российского аналога системы SWIFT подготовили к тестированию в отечественных банках. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Платформа национальной технологической инициативы» в понедельник, 11 июля.

— Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках, — говорится в сообщении.

Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» и, по словам директора центра Александра Киреева, уже показывает высокие результаты: более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле. При этом скорость аналога может быть увеличена, так как пилотная версия работает не на классическом блокчейне, а на трехуровневой архитектуре.

Разработчики российского аналога SWIFT подчеркнули, что все пользователи в системе имеют одинаковые права и возможности, так что отключить от нее банк или создать другие ограничения не представляется возможным, передает РИА Новости.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что уже 70 иностранных организаций из 12 государств присоединились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).