На 80 станциях БКЛ столичного метро работает система быстрых платежей

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На 80 станциях Большого центрального кольца столичного метрополитена можно оплатить проезд с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» рассказали о том, как воспользоваться данной системой. Так, для начала москвичу нужно предупредить кассира, что оплата будет по СПБ. После необходимо на самом терминале выбрать способ оплаты, через приложение банка отсканировать QR-код и подтвердить платеж.

Также стало известно, что в столице возобновили раздачу питьевой воды в общественном транспорте из-за жаркой погоды. Воду, в частности, можно получить на стациях метро «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская» и «Багратионовская». Также раздача воды осуществляется на станциях МЦК «Лихоборы» и «Стрешнево».

Помимо этого, до 10 октября Московская канатная дорога предоставит скидку на проезд в размере 20 процентов при оплате картой «Мир». Уточняется, что скидка распространяется на все тарифы. Купить билет по акции можно в кассе канатной дороги и терминалах оплаты.