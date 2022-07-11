Лучшие многодетные семьи Москвы получили награды

Ирина и Максим Кочетовы стали победителями ежегодного городского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья» — пара воспитывает троих детей / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В пятницу, 8 июля, в столице наградили победителей ежегодного конкурса «Семья года Москвы». Церемония прошла в Центральном доме кинематографистов и была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Сегодня в столице проживают 196 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 487,2 тысячи детей. Каждый год среди них на конкурсе, который проводит Объединение многодетных семей Москвы, выбирают лучших в четырех номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья». Победители затем представляют столицу на всероссийском конкурсе.

Супруги Ирина и Максим Кочетовы стали лучшей «Молодой семьей». Они воспитывают троих детей — 9-летнюю Милену, 5-летнего Ярослава и 3-летнего Илью.

— Мы с мужем в браке уже почти 10 лет, в этом году 1 декабря отпразднуем оловянную свадьбу, — рассказала Ирина.

Но вместе Кочетовы гораздо дольше.

— Познакомились, когда нам было всего 15 лет, на летнем студенческом фестивале. Мы тогда оба окончили 9-й класс, поступили в колледж, а потом, в сентябре, выяснилось, что мы будем учиться в одном учебном заведении и даже в одной группе, — поделилась молодая мама.

По словам Максима, будущая супруга на том фестивале привлекла его своей красотой. И еще модным нарядом.

— А потом мы как-то разговорились, нашлись общие темы, — сказал он.

— А меня в нем привлекли честность, доброта, заботливость, — добавила Ирина.

Секрет счастливого брака, по мнению Кочетовых, довольно прост — нужно любить друг друга, доверять, стараться понять, помочь, заботиться.

Иметь много детей Кочетовы хотели всегда. Правда, Ирина пока хотела бы остановиться на троих, а вот супруг с ней не согласен.

— Изначально мы договаривались на пятерых детей, а там как жизнь сложится, — улыбаясь, сказал Максим.

Есть у молодой семьи и свои принципы в воспитании.

— Дети похожи на родителей, поэтому надо подавать им личный пример, — отметила Ирина. — Мы много с ними говорим, объясняем, рассказываем о каких-то вещах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Стружак, министр Правительства Москвы,руководитель Департамента труда и соцзащиты населения Москвы:

— Мы стараемся сделать так, чтобы каждая семья в Москве чувствовала себя комфортно и безопасно, ощущала поддержку города. Если в семье возникают серьезные разногласия, трудности и проблемы, можно обратиться в один из 22 семейных центров. Отдельное внимание столичная соцзащита уделяет многодетным семьям. Город поддерживает их ежемесячными выплатами и предоставлением различных льгот.