Незаконное возведение надстройки к зданию 1865 года пресекли в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Кожевническая улица, 16с4 Карта всех событий

Незаконное возведение надстройки к зданию 1865 года пресекли в районе Даниловский. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

— На указанном участке инспекторы зафиксировали факт возведения надстройки ко второму этажу здания. Собственник планировал ее использовать под кафе, — сказал глава ведомства Иван Бобров.

Он уточнил, что собственник не имел разрешительной документации на реконструкцию. Кроме того, объект возводился с нарушением строительных норм и правил, представляя потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Само здание расположено по адресу улица Кожевническая, дом 16, строение 4. Специалисты, как уточняется, уже демонтировали самострой на данном земельном участке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

12 июня стало известно, что в столичном районе Соколиная Гора был демонтирован самовольно возведенный второй этаж административного здания. Надстроенный второй этаж возвели на административном здании 1928 года постройки. Общая площадь незаконной настройки достигала 278 квадратных метров.