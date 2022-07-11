Донецк почтит память всех погибших детей

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзные войска взяли под полный контроль Владимировку и Триполье на территории ДНР.

По его словам, в освобождении этих населенных пунктов участвовал шестой отдельный казачий полк.

— Линия фронта продвинулась далеко вперед. Подразделения Народной милиции идут дальше, помогая освобождать территорию ДНР, — добавил Иван Филипоненко.

Помимо этого, от националистов полностью зачищен курорт «Голубые озера» на севере ДНР.

Тем временем Нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов ДНР, которые пока контролируются Киевом.

— В городах Славянск, Краматорск, Северск, Соледар, Артемовск идет массовая эвакуация мирных граждан. Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей мирных граждан. При этом говорят, что будет сейчас крупное наступление непосредственно российской армии, — сказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. — При этом более 80 процентов граждан заявляют о том, что они не желают покидать свои дома и их не интересуют война и военные действия. Люди в действительности не могут рассказать правду, сказать, что они ждут союзные силы.

Виталий Киселев добавил, что военные ЛНР под Волчеяровкой захватили в плен националистов из белорусского отряда «Волат», которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами. Диверсионно-разведывательная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии и к контрабанде оружия.

— Эти лица перетаскивали огромное количество вооружения с Украины в Польшу, с Украины в Беларусь, где готовился госпереворот. Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят причастных, вычистят всех и они понесут заслуженное наказание, — рассказал Виталий Киселев.

А на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершена попытка покушения, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

— К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны, — заявил Селиванов.

По данным следствия, преступник обстрелял дом Сигуты. Правоохранители ликвидировали диверсанта.

Кроме того, в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. А глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля. По данным прессслужбы местной ВГА, это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве.

Тем временем в ДНР учреждена новая значимая дата. 27 июля объявлен в республике Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе. Глава ДНР подписал соответствующий указ.

А в Курской области заработал штаб по ликвидации последствий от обстрелов со стороны ВСУ.

— Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района, но работа штаба распространяется на все приграничные районы, — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Иващенко, мэр Мариуполя:

—Железнодорожное пассажирское сообщение появилось между Мариуполем и Волновахой впервые с начала спецоперации. На сегодняшний день это одно из ярких событий для горожан. Сейчас прорабатывается вопрос прокладки автобусного маршрута Волноваха — Донецк. Теперь у многих появилась возможность увидеть своих родных и знакомых после долгой разлуки. Первым рейсом уже поехали более 50 человек.