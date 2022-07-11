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Автор главной музыкальной композиции «Бондианы» Монти Норман умер на 95-м году жизни

Евгений Белоусов
В мире
Автор главной музыкальной композиции «Бондианы» Монти Норман умер на 95-м году жизни
Фото: YouTube / The Telegraph

Британский композитор, автор главной музыкальной композиции «Бондианы» Монти Норман скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщили представители артиста в понедельник, 11 июля.

— С величайшей печалью мы сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года в результате непродолжительной болезни, — говорится в сообщении.

Норман, урожденный Носерович, родился 4 апреля 1928 года в районе лондонского Ист-Энда Степни в еврейской семье. Он начинал творческую карьеру как вокалист.

Норман выступал в составе разных музыкальных групп, а также в музыкальных шоу. С конца 1950-х годов он перешел от пения к сочинению песен, а с 1957 года Норман начал писать тексты для мюзиклов.

Вскоре молодого композитора наняли, чтобы написать тему для первого фильма о приключениях агента 007 «Доктор Ноу», который появился на экранах в 1962 году. Однако продюсеры оказались недовольны оригинальной аранжировкой Нормана и отдали сменить ее композитору Джону Барри.

Позднее Барри утверждал, что именно он является настоящим автором легендарной музыкальной темы. Но в 2001 году Норман выиграл суд у газеты Sunday Times, настаивавшей на авторстве Барри.

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