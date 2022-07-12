В столице вырос спрос на услуги сантехников и электриков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во втором квартале текущего года москвичи стали обращаться за помощью к мастерам на час, сантехникам и электрикам на 7 процентов чаще, чем в первом квартале. В целом по стране спрос вырос на 19 процентов, сообщает РИАМО.

Чаще всего россияне вызывают мастеров, чтобы повесить люстру, починить кран, прибить полку или собрать какую-либо мебель. Чаще всего россияне отдают предпочтение мастерам, живущим неподалеку, и ищут услуги с помощью онлайн-платформ.

Средний чек за час работы таких специалистов в столице не изменился по сравнению с показателем прошлого года. Он начинается от 500 рублей. Окончательная цена зависит от сложности задачи и объема работ. Так, например за сбор мебели придется заплатить от 450 рублей, за установку дверных замков — от 300 рублей, за монтажные работы — от 400 рублей.

Сообщается, что на 33 процента вырос спрос на услуги сантехников. При этом количество предложений существенно выросло — на 111 процента. К таким мастерам часто обращаются с просьбами установить новые смесители, раковины, душевые кабины и ванны.

Также выросло количество запросов среди москвичей на проведение небольшого косметического ремонта и обновления пространства. В среднем стоимость услуг снизилась на 30 процентов и составила 300 рублей за квадратный метр. По такой цене мастера могут уложить ламинат, выровнять стены или загрунтовать их под укладку плитки.

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