Адвокат Почуев рассказал, как узнать, что тебе что-то завещали

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Нотариус оповещает наследников о положенном им наследстве даже в том случае, если они не знают о смерти наследодателя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Александр Почуев.

— Завещание составляется в нотариальной форме и хранится у нотариуса. Потом его отсылают наследникам или в соответствующие нотариальные базы. Там оно доступно для всех нотариусов, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, нотариус при открытии наследственного дела осуществляет меры по уведомлению круга наследников. Это позволяет оповестить человека даже в том случае, если он не знает о причитающемся ему имуществе, подчеркнул эксперт.

— Все, что входит в понятие «имущество», подлежит наследованию точно так же, как и права на использование интеллектуального труда — на произведения и так далее. Авторское право неотчуждаемо, но право на использование наследуется. Право на участие в коммерческой организации, акции, какая-то дебиторская задолженность, которая подлежит взысканию в пользу умершего, — все это включается в имущественную массу и наследуется, — объяснил эксперт.

При этом если за свое имущество человек выплачивал кредит, но умер, то этот кредит придется погашать его наследникам, резюмировал собеседник «ВМ».