Эксперты рассказали, как избежать травм на эскалаторе

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Эксперты напомнили правила поведения при нахождении на эскалаторе.

На эскалаторе необходимо стоять лицом по направлению движения и держаться за поручень. Желательно придерживать полы длинной одежды, следить, чтобы не застрял каблук.

Нельзя бежать по эскалатору, садиться, ставить вещи на поручни эскалатора, передает издание «Невские новости».

Особые правила безопасности следует соблюдать при перемещении на эскалаторе с детьми. Стоит проверить, хорошо ли завязаны у них шнурки на обуви, не болтаются ли другие части одежды. При поездке ребенка нужно держать за руку, не отпускать его при посадке и сходе с эскалатора.

Накануне полуторагодовалая девочка серьезно пострадала на эскалаторе в одном из торговых центров Кудрово. Мать ребенка объяснила, что малышка споткнулась и ее рука попала в зону действия механического устройства. Врачам удалось спасти руку, в настоящее время девочка находится в больнице, передает ФАН.

Специалисты открыли часть вестибюля на станции второго направления Московских центральных диаметров (МЦД) Каланчевская. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.