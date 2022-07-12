Мужчину, напавшего с ножом на пассажира автобуса в Москве два года назад, задержали

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица Карта всех событий

Молодого человека, который был объявлен в розыск после нападения в декабре 2019 года на пассажира рейсового автобуса в Новой Москве, задержали. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она отметила, что задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.

— В ближайшее время суд с участием прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов рассмотрит вопрос об избрании в отношении 22-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавила Нефедова.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 31 декабря 2019 года в автобусе, следующем по улице Фитаревской в Новой Москве.

Злоумышленник в ходе конфликта с одним из пассажиров нанес ему множественные удары ножом. После этого он поспешил скрыться с места преступления. Спустя время его объявили в федеральный розыск.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход его расследования взяла на контроль столичная прокуратура.