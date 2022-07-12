Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с ковидом во вторник, 12 июля.

— На прошлой неделе количество новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57 процентов по сравнению с предыдущей. <...> Очередной подъем эксперты связывают с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Их доля доминирует в общей структуре заболеваемости москвичей. Это показывает регулярное секвенирование генома вируса, — говорится в сообщение.

В оперштабе также добавили, что базовая планка заболеваемости ковидом в Москве на данный момент самая низкая за всю пандемию.

Симптомы ВА.4 и ВА.5 схожи с ОРВИ и требуют соответствующего лечения. Воспаление легких возникает в исключительно редких случаях.

Тем не менее коронавирус до сих пор представляет серьезную опасность для граждан пожилого возраста и для пациентов с хроническими заболеваниями. В этом ключе в оперштабе призвали горожан вакцинироваться, следить за собственным здоровьем и при первой необходимости обращаться к врачу.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в связи с ростом заболеваемости ковидом работа дежурных отделений ОРВИ была усилена. При необходимости будут оперативно развернуты дополнительные мощности.

До этого оперштаб Москвы порекомендовал жителям столицы возобновить ношение масок в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

объяснение Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте