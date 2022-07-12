Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с ковидом во вторник, 12 июля.

— На прошлой неделе количество новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57 процентов по сравнению с предыдущей. <...> Очередной подъем эксперты связывают с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Их доля доминирует в общей структуре заболеваемости москвичей. Это показывает регулярное секвенирование генома вируса, — говорится в сообщение.

В оперштабе также добавили, что базовая планка заболеваемости ковидом в Москве на данный момент самая низкая за всю пандемию.

Симптомы ВА.4 и ВА.5 схожи с ОРВИ и требуют соответствующего лечения. Воспаление легких возникает в исключительно редких случаях.

Тем не менее коронавирус до сих пор представляет серьезную опасность для граждан пожилого возраста и для пациентов с хроническими заболеваниями. В этом ключе в оперштабе призвали горожан вакцинироваться, следить за собственным здоровьем и при первой необходимости обращаться к врачу.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в связи с ростом заболеваемости ковидом работа дежурных отделений ОРВИ была усилена. При необходимости будут оперативно развернуты дополнительные мощности.

До этого оперштаб Москвы порекомендовал жителям столицы возобновить ношение масок в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.